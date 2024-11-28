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Hava nasıl olacak? Yağış var mı?

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Hava nasıl olacak? Yağış var mı? Yağış yok: Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında
Hava nasıl olacak? Yağış var mı?

Meteorolojiye göre, ileriki günlerde yağış olmayacak, hava sıcaklığı ise 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım – 4 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk iki günü yüksek, diğer günlerde ise alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava, perşembeye kadar genellikle parçalı bulutlu geçecek, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli esecek.

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