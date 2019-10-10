Hava operasyonundan sonra kara harekâtı da başladı!

Sınırın öte yanından gelen patlama görüntüleriyle ilk kez haberdar olunan Türkiye’nin Suriye’deki 3. kapsamlı askeri operasyonu olan ‘Barış Pınarı Harekâtı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye saati ile 16:10’da Twitter’dan yaptığı açıklamayla resmen başladı. Milli Savunma Bakanlığı ise sonradan yaptığı açıklamada, harekâtın başlama saatini 16:00 olarak kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekâtın kapsamını ve hedefini "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız” sözleriyle açıklarken, Milli Savunma Bakanlığı ise müttefik ülke unsurları ile sivillerin zarar görmemesine hassasiyet gösterildiğini belirtti.

Türkiye’nin operasyonunun başlamasının ardından İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika ve Polonya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni acil olarak toplantıya çağırırken; Avrupa Birliği ile çok sayıda ülke Ankara’nın sınır ötesi operasyon kararına tepki gösterdi.

İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda yaşanan gelişmeler…

07.13 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Saat 22.00 civarında kara harekâtı başladı, planlandığı gibi gidiyor. Bölgede terörle alakalı olmayan insanlara koruyucu bir tavırlara ilerliyorlar. Amacımız orayı güvenli bölge haline getirmeye çalışıyor. Hiçbir ülkenin de Türkiye’ye söyleyeceği bir şey yok. Bütün yollar denendi, bunlar işe yaramayınca harekât başladı. Burada terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin NATO'nun en sadık ülkesidir. Doğu'daki en güçlü üyesi, Türkiye'nin güvenliği NATO'nun da güvenliği böyle değerlendirmek lazım. Müttefiklerimizden beklediğimiz açıklamaları ve fiilen yanımızda olmasıdır ” diye konuştu.

03.19 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı 'Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, "Ordumuzun temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir" dedi.

02.00 Sputnik International’ın aktardığına göre Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda başlattığı operasyonun ‘kendini savunma amaçlı’ olduğunu söyledi. Mektupta, Türkiye’nin harekât başlatmadan önce sorunu BMGK önergeleri kapsamında çözmeye çalıştığı kaydedildi.

01.56 Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Komandolarımız, Fırat’ın Doğusunda ilerlemeye devam ediyor" dendi.