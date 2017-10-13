Hava Pazar günü serinliyor

Meteoroloji Dairesi, yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklenen pazar gününden itibaren havanın serinleyeceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin 14 – 20 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, genellikle ılık havanın hakim olduğu bölge, pazar günü üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisine girecek.

Hava, hafta boyunca açık ve az bulutlu geçecek. Pazar günü yer yer kısa süreli sağanak yağmur görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 27 ile 30 santigrat dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, pazar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.