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Hava pazara kadar yağmurlu olacak

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Yağmurlu havanın Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Hava pazara kadar yağmurlu olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, ülkebu sürede alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi parçalı çok bulutlu öğleden sonra yağmurlu; Pazar parçalı ve az bulutlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19 - 22 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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