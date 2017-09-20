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Hava Perşembeden sonra değişiyor...

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Hava Perşembeden sonra değişiyor...
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu yayımladı...

Hava sıcaklığı yarından itibaren 3-4 derece düşecek.

Yarın  iç kesimlerde 34 – 37 derece olması beklenen sıcaklık,  diğer günlerde  ve sahillerde 30 – 33 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 21 – 27 Eylül tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC yarın alçak basınç sistemi ile sıcak, diğer günlerde ise ılık ve nispeten  nemli hava kütlesi etkisi  altında kalacak.

Hava periyot boyunca genellikle bulutlu olacak. Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette  Perşembe öğleden sonra kuvvetli Cuma günü ise kuvvetli zaman zaman fırtınamsı olarak esecek.

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