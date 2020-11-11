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Hava Sağanak Yağmurlu Olacak

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Hava yarın ve hafta sonu yer yer sağanak yağmurlu olacak.
Hava Sağanak Yağmurlu Olacak

Hava yarın ve hafta sonu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Cuma açık ve az bulutlu, Cumartesi ve Pazar ise parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Havanın Pazartesi parçalı bulutlu, Salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve Çarşamba parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23 - 26 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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