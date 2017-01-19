HAVA-SEN TDP’ye, desteği için teşekür etti

Hava-Sen yetkilileri, TDP’ye, KTHY’nin kapatılması sürecinde ve sonrasında yanlarında olduğu ve özelleştirme yasasında yapılan değişikliğe verdiği destek için teşekkür etti.

TDP’ye gerçekleştirilen ziyaret sırasında Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, yasa değişikliğiyle amaçlananın bu olmadığını ancak bunun bile intibaklar sayesinde mağdur olan bir kısım insana bir nebze de olsa nefes alma şansı tanıdığını anlattı.

Kendilerinin diğer kamu kurumları gibi hangi yılda istihdam edilmişlerse haklarını o yıllardan almayı arzuladıklarını ancak meclisten geçen haliyle herkesin 1 Ocak 2011’den sonra çalışmaya başlamışlar gibi kabul edildiğini söyleyen Atakan, göç yasası olarak anılan yasayla ortaya çıkan eşitsizliğin de giderilmediğini kaydetti.

Atakan, göç yasası ile de gerektiği şekilde mücadele edilmediğine inandığını söyleyerek, çalışanların hala sorunları olduğunu dile getirdi.

Atakan, her zaman emekçinin çalışanın yanında olduğunu ifade ettiği TDP’den, “muhalefetteyken söylediklerinin iktidardayken arkasında durmasını” istedi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, TDP’nin sosyal demokrat bir parti olarak her zaman emek mücadelesinin yanında olduğunu ve olacağını belirterek, temel politikalarının başında insan ve yaşam standardının yükseltilmesi olduğunu ifade etti.

Özellikle çalışanların güvenceli bir iş ortamında sendikal hakları en gelişmiş şekilde çalışmalarını arzuladıklarını vurgulayan Özyiğit, ETİ’nin de KTHY’nin de kapatılmasından çalışanların değil yönetenlerin sorumlu olduğunu söyledi.

Özyiğit, çalışanlara yapılan her türlü katkının yanında olduklarını ve alınan olumlu sonuçların kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, “şimdi sizler gibi mücadele vermeye çalışan sendikaların sesi kısılmak isteniyor” dedi.

Sendikal adımların geriletilmesini ve hükümetin yaptıklarını şiddetle protesto ettiklerini belirten Özyiğit, hükümetin öncelikli görevinin halkın standardını yükseltmekken herşeye yüzde 900 zam yaptığını ve toplumun borç batağına sürüklenmesini izlediğini savundu.

Özyiğit, hükümeti bir an önce aklıselime davet ederek, her zaman olduğu gibi bundan sonra da emeğin yanında yer alacaklarını söyledi.