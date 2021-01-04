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Hava Sıcaklığı 19-22 Derece Dolaylarında Seyredecek

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KKTC’nin önümüzdeki günlerde yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması; hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Hava Sıcaklığı 19-22 Derece Dolaylarında Seyredecek

KKTC’nin önümüzdeki günlerde yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması; hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 05 –  11 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan raporuna göre, bir hafta boyunca hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Rüzgâr, genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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