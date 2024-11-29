Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyrediyor

Meteorolojiye göre, ileriki günlerde yağış olmayacak, hava sıcaklığı ise 19-22 derece dolaylarında seyrediyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım – 4 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kaldı.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyrediyor.
Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta, periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli esecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.