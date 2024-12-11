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Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyrediyor

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 19-22 derece dolaylarında seyredecek. Bugün sabah saatleri yer yer sisli olacak.
Hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında seyrediyor

Hava sıcaklığı hafta boyunca 19-22 derece dolaylarında seyredecek. Bugün sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık tarihleri arasında bölge, genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve batı, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek.

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