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Hava sıcaklığı 2 derece düşecek

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Hava sıcaklığının ileriki günlerde iç kesimlerde, 2 derece düşecek.
Hava sıcaklığı 2 derece düşecek

Hava sıcaklığının ileriki günlerde iç kesimlerde, 2 derece düşerek, 37-40 derece civarlarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin 20-26 Ağustos dönemi tahminlerine göre en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 33-36 derece civarlarında olacak.

Bölgenin bugün ise alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava genellikle parçalı bulutlu, periyodun ilk iki gününde sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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