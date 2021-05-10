  • BIST 1.459
  • Altın 488,402
  • Dolar 8,2458
  • Euro 10,0346
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Hava Sıcaklığı 31 – 34 Derece Dolaylarında… Tozlu Hava Etkisini Kaybetti

» »
Bölge, sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde. Yaklaşık iki haftadır devam eden tozlu havanın ise etkisini kaybettiği açıklandı.
Hava Sıcaklığı 31 – 34 Derece Dolaylarında… Tozlu Hava Etkisini Kaybetti

Bölge, sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde. Yaklaşık iki haftadır devam eden tozlu havanın ise etkisini kaybettiği açıklandı.

 Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık,  az bulutlu olacak.

Ramazan Bayramının ilk günü olan Perşembe sabahı yer yer sis görülecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 25 - 28 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

TOZLU HAVA ETKİSİNİ KAYBETTİ

Öte yandan tozlu havanın da bölgedeki etkisini kaybettiği açıklandı. Bölge, yaklaşık iki haftadır tozlu havanın etkisindeydi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak?03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:11
  • Sıcak hava etkisini gösterdi, Lefkoşa 37 dereceyi gördü02 Mayıs 2021 Pazar 14:53
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:10
  • Sıcak ve nemli hava geliyor...30 Nisan 2021 Cuma 14:38
  • Hava bugün nasıl olacak?30 Nisan 2021 Cuma 08:11
  • Hava bugün nasıl olacak?29 Nisan 2021 Perşembe 08:07
  • Tozlu Havanın Haftaya Perşembe Gününe Kadar Etkili Olması Bekleniyor28 Nisan 2021 Çarşamba 15:38
  • Hava Sıcaklığı 35 Dereceye Kadar Çıkacak28 Nisan 2021 Çarşamba 15:36
  • Hava bugün nasıl olacak?28 Nisan 2021 Çarşamba 08:09
  • Hava bugün nasıl olacak?27 Nisan 2021 Salı 08:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti