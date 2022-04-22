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Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek

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Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek
Hava Sıcaklığı 32 Dereceye Kadar Yükselecek

Meteoroloji Dairesi, sıcaklığın hafta boyunca 29-32 derece dolaylarında olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin 23– 29 Nisan tarihleri arasındaki süreye ilişkin hava durumu raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Raporda, yarının açık ve az bulutlu geçeceği, hafta boyunca ise havanın genellikle açık ve az bulutlu olacağı belirtildi.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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