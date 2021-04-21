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Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek. Cuma günü sis var

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının bu hafta 33 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek. Cuma günü sis var

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının bu hafta 33 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 22 – 28  Nisan tarihleri arasında bölge, periyodun ilk yarısında  yüksek basınç , ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak. 23 Nisan Cuma günü ise sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 26 - 29 ºC, ikinci yarısında ise  30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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