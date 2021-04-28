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Hava Sıcaklığı 35 Dereceye Kadar Çıkacak

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 Meteoroloji Dairesi’nin 29 Nisan – 5 Mayıs arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.
Hava Sıcaklığı 35 Dereceye Kadar Çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Nisan – 5 Mayıs arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkacak.

Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde genellikle 32 - 35 derece ve sahillerde 25 – 28 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette Cuma günü yer yer kuvvetli esecek.

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