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Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

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Pazar gününden hafta ortasına kadar yer yer sağanak yağmur bekleniyor
Hava sıcaklığı 37 dereceye kadar yükselecek

Pazar gününden hafta ortasına kadar yer yer sağanak yağmurlu havanın etkili olması; hava sıcaklığının 37 santigrat dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahmin raporuna göre bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmekte.

Hava, yarın, açık ve az bulutlu, pazar günü az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazartesi ise az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Havanın, salı ve çarşamba günü, az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma günleri ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu olması bekleniyor.

yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde 34-37 ºC, sahillerde ise 31–34 ºC diğer günlerde ise iç kesimlerde 30-33 ºC ve sahillerde 27–30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli yer yer fırtınamsı olarak esecek.

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