  • BIST 1.409
  • Altın 476,298
  • Dolar 8,3069
  • Euro 10,0123
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka

Hava Sıcaklığı 38 Dereceye Kadar Yükselecek

» »
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 dereceye kadar yükselecek.
Hava Sıcaklığı 38 Dereceye Kadar Yükselecek

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarından itibaren önümüzdeki pazartesiye kadarki sürede havanın parçalı bulutlu veya açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 - 38 derece ve sahillerde ise 27 - 30 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yarın ise yer yer kuvvetli esecek.    

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı'ndan önemli ''aşı'' açıklaması03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:28
  • Saner:Asıl küstah Anastasiadis'in kendisidir!03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:23
  • Kuzey Kıbrıs Lions Ve Leo Kulüpleri Çevrimiçi Toplantı Düzenledi03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:59
  • Çeler: “Ev İçi Şiddet Yasası’nın Geçmesi İçin Uğraşmaya Devam Edeceğiz”03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57
  • Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Dünya Basın Özgürlüğü Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:54
  • LTB Başkanı Harmancı’nın Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:50
  • Canaltay: Trafikte kara noktalar belirleniyor03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:43
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41
  • 4 Kale Ultra Maratonu’ndan Elde Edilen Gelir Yarın Kanser Hastaları Yardım Derneği Takdim Edilecek03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:38
  • Özersay:Kapalı devre turizm gerçekten kapalı devre mi?03 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti