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Hava sıcaklığı 4 derece düşecek

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Meteorolojinin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 4 derece düşerek 35-38 derece civarlarında olacak.
Hava sıcaklığı 4 derece düşecek

Meteorolojinin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 4 derece düşerek 35-38 derece civarlarında olacak.

Meteoroloji Dairesinin 8 Haziran-4 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen tarihlerde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında sıcak ve nispeten nemli; diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde periyodun ilk günleri 39 – 42 derece, diğer günlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise periyot boyunca 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Hava bugün parçalı ve az bulutlu, yarın açık ve az bulutlu; çarşamba, perşembe ve cuma açık olacak.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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