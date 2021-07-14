  • BIST 1.366,790
  • Altın 504,43
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,1150
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak

» »
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 - 21 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak  hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık olacak.
Hava sıcaklığı 40-43 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 - 21 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak  hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 40 - 43 derece ve sahillerde 34 - 37 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu Dışişleri Bakanlığı’na Sordu: Türkiye Giriş Yasakları ile ilgili ne yaptınız?14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar Mersin’de Radyo ve Televizyon Programlarına Katıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:08
  • Özyiğit: “Hayatı Ucuzlatacaktılar Ama Zam Şampiyonu Oldular”14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:52
  • KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü, Anıtkabir'i Ziyaret Etti14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:39
  • İŞAD Zamları Eleştirdi!14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:36
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" İçin Mesaj Yayımladı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:20
  • KTEZO ve ECOSO İş Birliğinde Yürütülen “Dayanışma İş Geliştirme Desteği” Projesi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:17
  • “Kıbrıs'ta Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi" Ağ Oluşturma Çalıştayı Düzenlendi14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:15
  • Milli İradeye Saygı Platformu, 15 Temmuz Şehit ve Gazilerini Andı14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:12
  • İskele’de Balıkçılık Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti