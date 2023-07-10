  • BIST 6.252,72
  • Altın 1614.733
  • Dolar 26.0881
  • Euro 28.5804
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Hava sıcaklığı 40-43 dereceye kadar yükselecek

» »
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 40-43 dereceye çıkacağı bildirildi.
Hava sıcaklığı 40-43 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi, iç kesimlerde hava sıcaklığının hafta sonuna doğru 40-43 dereceye çıkacağını duyurdu.

Haftanın ilk günlerinde ise sıcaklık iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında seyredecek.

Sahillerde sıcaklık, haftanın ilk günleri 30-33 derece, ilerleyen günlerde de 34-37 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmini raporuna göre, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Hava, hafta boyunca açık olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Açık artırma ile araç satışı yapılacak10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:32
  • Akaryakıt Denetimi Rumları İsyan Ettirdi10 Temmuz 2023 Pazartesi 08:59
  • Ercan Havalimanı... KTAMS, KAMU-İŞ ve KAMU-SEN, basın açıklaması yapacak10 Temmuz 2023 Pazartesi 08:52
  • Meteoroloji Dairesi'nden uyarı: Orman yangını olasılığı çok yüksek10 Temmuz 2023 Pazartesi 08:13
  • Döviz güne nasıl başladı? 10 Temmuz 2023 Pazartesi10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:55
  • Borcu olan abonelerin elektriği bugün kesiliyor10 Temmuz 2023 Pazartesi 07:36
  • HAKSEN Başkanı Erşangil “Göç Yasası Protokolünü” hatırlatarak hükümeti sözünü tutmaya çağırdı09 Temmuz 2023 Pazar 20:59
  • KTSYD 11. Başkanı Necati Özsoy’dan teşekkür mesajı09 Temmuz 2023 Pazar 16:15
  • Kalp krizi geçirdiği belirtilen Binali Yıldırım hakkında son durumu Bakan Koca açıkladı09 Temmuz 2023 Pazar 15:47
  • Tatlısu'da Lavanta Günleri Etkinliği Yapıldı....09 Temmuz 2023 Pazar 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti