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Hava sıcaklığı 40 derece olacak

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KKTC’de sıcak hava devam ederken, cuma günü sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı 40 derece.
Hava sıcaklığı 40 derece olacak

Meteoroloji Dairesinden 25 – 31 Temmuz tarihleri arasını kapsayan tahmin raporuna göre, bölgegenellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, Cuma günü sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı İç kesimlerde 37 - 40 ºC, sahillerde ise 33 - 36 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgargenellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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