Hava sıcaklığı 42 dereceye çıkacak!

Daireden yapılan açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 – 43, sahillerde ise 34 - 37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Daireden yapılan açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 – 43, sahillerde ise 34 - 37 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkili olması beklenen bölgede, rüzgarın ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette eseceği ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların, sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.