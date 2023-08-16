Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor.
Dairenin 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki hava tahmini raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43; sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
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