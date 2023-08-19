  • BIST 7513.29
  • Altın 1645.158
  • Dolar 27.0662
  • Euro 29.4222
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek

» »
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 43 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 19 – 25 Ağustos tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde 36 - 39 ºC, sahillerde ise 32 - 35 ºC, diğer yarısında ise iç kesimlerde 40 - 43 ºC, sahillerde 36 - 39 ºC dolaylarında seyredecek.     

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, kamuda örgütlü sendikalarla biraraya geldi18 Ağustos 2023 Cuma 17:50
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Ağustos 2023)18 Ağustos 2023 Cuma 17:26
  • " Bizleri etkileyecek herhangi bir olumsuzluk karşısında en sert şekilde mücadele edeceğiz"18 Ağustos 2023 Cuma 17:20
  • 2 farklı üreticinin sultani üzümünde limit üstü bitki koruma ürünü saptandı18 Ağustos 2023 Cuma 17:17
  • KTÖS: Pile’de yaşanan olaylar, Dipkarpaz’da yaşanan olaylardan ayrı düşünülemez18 Ağustos 2023 Cuma 16:59
  • Pile Rum Muhtarı son olayları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi18 Ağustos 2023 Cuma 16:46
  • Arıklı: BM’nin tavrı kabul edilemez, yol çalışmaları devam ediyor18 Ağustos 2023 Cuma 16:44
  • PEO sendikacı Mehmet Seyis'in ölümü nedeniyle üzüntüsünü paylaştı18 Ağustos 2023 Cuma 16:42
  • Pile Türk muhtarı: Tamamen insani bir yol talep ettik18 Ağustos 2023 Cuma 15:56
  • "Yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG’nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir”18 Ağustos 2023 Cuma 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti