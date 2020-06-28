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Hava sıcaklığı artıyor

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Hava sıcaklığı artıyor
Hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulundu.

Daire’nin 3 Temmuz’a kadar olan tahminlerine göre, hava açık ve az bulutlu olacak, hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40 derece, sahillerde 32-35 derece dolaylarında olacak.

Daire’den yapılan açıklamada rüzgarın Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin açıkladığı tahminlerin ardından Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nden de açıklama geldi.

Daire, orman sahalarında ve özellikle ateşli piknik alanlarında ikinci bir karara kadar her türlü ateşli piknik yapılmasını, mangal yakılmasını Orman Yasası uyarınca yasakladığını açıkladı.

Sıcak ve rüzgarlı havaya bağlı olarak ormanlarda yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu belirtilen açıklamada, orman yangınlarının yüzde 99,1’inin insan eliyle çıktığına dikkat çekildi.

Özellikle araç ile seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atılmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmaması konusunda çok dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların duman görmeleri halinde Alo 177 Orman Yangın İhbarı hattı veya ‘Alo 199’ İtfaiyeye haber vermeleri istendi.

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