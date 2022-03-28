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Hava Sıcaklığı Artıyor!

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Meteoroloji Dairesi’nin 28 Mart Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava Sıcaklığı Artıyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Mart Pazartesi günkü hava tahmin raporuna göre, bölge yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgârın ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün hava açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-21 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da hafa sıcaklığı 21 derece dolaylarında olacak.

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