Hava sıcaklığı artıyor

Hava sıcaklığı artarak, 35 dereceye kadar yükselecek.

Hava, bugünden itibaren gelecek hafta pazartesi gününe kadar açık veya parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık, periyodun ilk yarısı 28-31, ikinci yarısı 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 6-12 Mayıs tarihleri arasında bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nemli, diğer günlerde ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün az bulutlu, çarşamba az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında iç kesimlerde 28-31 derece, sahillerde 23-26 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 32-35 derece, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.