  • BIST 10486.7
  • Altın 2427.02
  • Dolar 32.8227
  • Euro 35.1482
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek

» »
Hava sıcaklığı bugünden sonra birkaç derece düşecek.
Hava sıcaklığı birkaç derece düşecek

Hava sıcaklığı bugünden sonra birkaç derece düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Haziran – 3 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Bugün ve yarın sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Periyodun ilk günü en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 – 42 olurken, diğer günlerde sıcaklık 37 – 40 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde sıcaklık 33 – 36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde olacak16 Haziran 2024 Pazar 09:49
  • Sıcak ve nemli hava devam edecek...Hava sıcaklığı 46 dereceye çıkacak!12 Haziran 2024 Çarşamba 15:54
  • Sıcak hava dalgası geliyor…12 Haziran 2024 Çarşamba 09:27
  • Hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükselecek10 Haziran 2024 Pazartesi 15:17
  • Hava bu hafta nasıl olacak?10 Haziran 2024 Pazartesi 08:50
  • Meteorolojiden ‘sıcak hava’ uyarısı06 Haziran 2024 Perşembe 09:06
  • Güneyde Meteoroloji Dairesi turuncu alarm verdi05 Haziran 2024 Çarşamba 14:36
  • Sıcaklık 41 dereceye çıkacak…05 Haziran 2024 Çarşamba 09:18
  • Hava sıcaklığı 41 derece olacak!04 Haziran 2024 Salı 08:26
  • Meteoroloji Dairesinden sıcak hava dalgası uyarısı!03 Haziran 2024 Pazartesi 17:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti