Hava sıcaklığı bugün 43 dereceyi bulacak

Hava sıcaklığının bugün 43 dereceye kadar yükseleceğini açıklayan uzmanlar, 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, cuma gününe kadar devam edecek sıcak hava dalgasından dolayı sıcaklığın mevsim normallerinden 7 ile 9 derece daha yüksek olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 – 43 derece, sahillerde ise 33 – 36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Daire, arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması, 12.00-16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması uyarısında bulundu.