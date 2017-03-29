Hava sıcaklığı değişiyor

Meteoroloji Dairesi haftalık hava durumu raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi yarın yağmur yağacağını ve yağmurlu havanın cumartesi gününe kadar süreceğini bildirdi. Hava sıcaklığı ise cuma günü düşecek, en yüksek hava sıcaklığı 19-22 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 30 Mart – 5 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre yarın parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu, cuma günü parçalı zamanla çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; pazar günü parçalı zamanla az bulutlu; pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 23-26 derece; cuma, cumartesi ve pazar günleri ise 19-22 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar yarın kuzey ve doğu, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.