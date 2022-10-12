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Hava sıcaklığı düşüyor, yağmurlu hava geliyor...

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Meteoroloji Dairesi, Cuma gününden itibaren yağmurlu ve serin hava etkili olacağını açıklarken, hava sıcaklıklarının 24-27 dereceye düşeceği belirtildi.
Hava sıcaklığı düşüyor, yağmurlu hava geliyor...

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Ekim tarihlerini kapsayan tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin parçalı zamanla çok bulutlu öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Pazar günü de parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Salı ve Çarşamba günlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 ºC, diğer günlerde ise 24 - 27 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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