Hava sıcaklığı hafta boyunca 30-33 derece dolaylarında olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30- 33 derece, sahillerde ise 23 - 26 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, yarın kuzey ve batı, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette pazartesi günü yer yer kuvvetli olarak esecek.
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