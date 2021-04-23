  • BIST 1.345
  • Altın 481,878
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA39'u yerel 44  pozitif vakaya rastlandı, 59 kişi taburcu edildi

Hava Sıcaklığı Hafta Boyunca 30-33 Derece Dolaylarında Olacak

» »
Hava sıcaklığı hafta boyunca 30-33 derece dolaylarında olacak.
Hava Sıcaklığı Hafta Boyunca 30-33 Derece Dolaylarında Olacak

Hava sıcaklığı hafta boyunca 30-33 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 – 30 Nisan tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 30- 33 derece, sahillerde ise 23 - 26 derece    dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın kuzey ve batı, diğer günlerde güney ve batı yönlerden orta kuvvette pazartesi günü yer yer kuvvetli olarak esecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarın Ve Çarşamba Günü Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor… Sıcaklıklar Da Düşecek19 Nisan 2021 Pazartesi 14:57
  • Meteoroloji Dairesi’nden uyarı: “Toz taşınımına dikkat”19 Nisan 2021 Pazartesi 11:22
  • Hava bugün nasıl olacak?19 Nisan 2021 Pazartesi 08:15
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?17 Nisan 2021 Cumartesi 08:05
  • Meteoroloji Dairesi Uyardı: Sıcak hava kütlesi geliyor!16 Nisan 2021 Cuma 15:24
  • Meteoroloji'den toz uyarısı!16 Nisan 2021 Cuma 11:28
  • Hava bugün nasıl olacak?16 Nisan 2021 Cuma 08:06
  • Hava bugün nasıl olacak?15 Nisan 2021 Perşembe 08:06
  • Hava sıcaklığı artacak14 Nisan 2021 Çarşamba 14:50
  • Hava bugün nasıl olacak?14 Nisan 2021 Çarşamba 08:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti