Hava sıcaklığı hafta içinde 29 dereceye kadar yükselecek

İlk bahar mevsimini yaşamaya başladığımız bu günlerde, hava sıcaklıklarında da artışlar olacak.

İlk bahar mevsimini yaşamaya başladığımız bu günlerde, hava sıcaklıklarında da artışlar olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklmada, hava sıcaklığının hafta içinde 29 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

Açıklamaya göre, 4-10 Nisan tarihleri arasında bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri soğuk ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri İç kesimlerde ve sahillerde 19 – 22, diğer günlerde ise 26 – 29 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.