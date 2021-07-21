Hava Sıcaklığı İç Kesimlerde 36 – 39; Sahillerde İse 32 - 35 Derece Dolaylarında Seyredecek

Hava sıcaklığı önümüzdeki günlerde, iç kesimlerde 36 – 340; sahillerde ise 32 - 35 santigrat derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 22 – 28 Temmuz arasını kapsayan raporuna göre, ülke genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık az bulutlu; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
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