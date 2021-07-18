Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde!

Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, bugün Kuzey Sahil ve Beşparmaklar’da yer alan bölgelerde hava sıcaklıkları 34 ile 39 derece dolaylarında olacak.

Bugün en yüksek hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken Meteoroloji Dairesi, ava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde olduğunu açıkladı, sıcak hava dalgası, yüksek orman yangını riski ve yüksek ultraviyole ışınlarına karşı vatandaşları uyardı...

Meteoroloji Dairesi tahminlerine göre, bugün Kuzey Sahil ve Beşparmaklar’da yer alan bölgelerde hava sıcaklıkları 34 ile 39 derece dolaylarında olacak.

Batı Mesarya’da yer alan Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde hava sıcakları arasında 7 derece fark bulunuyor. Buna göre, Lefke’de bugün hava sıcaklığı 33 derece, Güzelyurt’ta ise 40 derece olarak ölçüldü.

Orta Mesarya’da yer alan Ercan ve Başkent Lefkoşa’da da hava sıcaklığı bugün 40 dereceye ulaştı.

Doğu Mesarya’da ise bugün hava sıcaklığı 39 derece, Doğu Sahil bölgesinde 34 ile 38 derece, Karpaz’da ise 36 derece olması bekleniyor.