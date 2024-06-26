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Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek

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Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek.
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek

Meteoroloji Dairesi’nin 27 Haziran – 3 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek. Yarın ve cuma sabah saatleri yer yer sis görülecek.

Periyodun ilk günü en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 – 42 olurken, diğer günlerde sıcaklık 37 – 40 derece dolaylarında seyredecek. Sahillerde sıcaklık 33 – 36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvete esecek.

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