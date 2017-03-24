Hava sıcaklığı yükseliyor

Meteoroloji Dairesi 25 – 31 Mart tarihleri arasını kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Hava sıcaklıklarının 26 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, 25 – 31 Mart tarihleri arasında KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek. Hava bulutlu olacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günler ise Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.