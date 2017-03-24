Hava sıcaklığı yükseliyor

Hava sıcaklıklarının 26 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, 25 – 31 Mart tarihleri arasında KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek. Hava bulutlu olacak.
Rüzgar ise periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günler ise Güney ve Batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
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