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Hava sıcaklığı yükseliyor

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Hava sıcaklığı yükseliyor
Meteoroloji Dairesi 25 – 31 Mart tarihleri arasını kapsayan hava durumu raporunu açıkladı.

Hava sıcaklıklarının 26 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, 25 – 31  Mart tarihleri arasında KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 23-26 derece dolaylarında seyredecek. Hava bulutlu olacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günü Kuzey ve Batı, diğer günler ise Güney ve Batı yönlerden hafif  zaman zaman orta kuvvette esecek.

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