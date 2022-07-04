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Hava Sıcaklığı Yükseliyor

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Meteoroloji Dairesi, hafta boyunca ve bayramdaki hava durumuna ilişkin tahminleri açıkladı.
Hava Sıcaklığı Yükseliyor

Daireden yapılan açıklamaya göre, 5 - 11 Temmuz tarihleri arasında ülke genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, hafta boyunca açık ve az bulutlu, Cuma Cumartesi sabah saatleri yer yer sisli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 36 – 39 ºC, sahillerde ise 32 – 35 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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