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Hava Sıcaklığı Yükseliyor. Yarın Sağanak ve Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor

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Hava Sıcaklığı Yükseliyor. Yarın Sağanak ve Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor
Hava Sıcaklığı Yükseliyor. Yarın Sağanak ve Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor

Meteoroloji Dairesine göre yarın yer yer sağanak ve zamanla fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sonrasında ise 1 Nisan’a kadar yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesinin haftalık hava tahminlerine göre, hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18-21 dereceye kadar çıkacak. Yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor, hava periyodun geriye kalan bölümünde de açık ve az bulutlu olacak.

Rüzgarın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın kuvvetli zamanla fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

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