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Hava sıcaklığında birkaç derecelik düşüş bekleniyor

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Hava sıcaklığının birkaç derecelik düşüşle 38-41 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında birkaç derecelik düşüş bekleniyor

Hava sıcaklığının birkaç derecelik düşüşle 38-41 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek; bugün ve yarın saatlerinde yer yer sis görülecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle, iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 34-37 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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