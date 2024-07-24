Hava sıcaklığında birkaç derecelik düşüş bekleniyor

Hava sıcaklığının birkaç derecelik düşüşle 38-41 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde kalacak.
Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu geçecek; bugün ve yarın saatlerinde yer yer sis görülecek.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle, iç kesimlerde 38-41, sahillerde ise 34-37 dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.
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