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Hava sıcaklığının sekse ilginç etkisi!

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Yaz sıcakları ile birlikte erkekler arasında yapılan o malum muhabbet yine hortladı. Peki bilim insanları ne diyor?
Hava sıcaklığının sekse ilginç etkisi!

114 erkeğe üçer hafta aralıklarla kadınların çekiciliği üzerine sorular soruldu. Sonuçlara göre, kış aylarında erkekler kadınları yaz aylarına oranla daha seksi buluyor.

Eğer havalar soğudukça yataktaki ateşinizin arttığını düşünüyorsanız yalnız değilsiniz! 2013 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre erkekler kış aylarında daha fazla seks istiyor.

3 haftada bir her erkek iki tür fotoğrafla karşı karşıya kaldı. Birinde sadece kadınların yüzlerini gördüler. İkincisinde ise vücutlarını. Ya banyo yapan kadınları ya da yakın plan göğüs çekimlerini gördüler. Bir yıl boyunca yapılan deney sonucu, sadece kadın yüzlerini gören erkeklerin ilgisi değişmedi. Hep aynı seyirde devam etti.  Ama kadınların vücutlarını gördüklerinde verdikleri tepki yıl boyunca değişiklik gösterdi. Araştırmanın sonucuna göre, erkeklerin cinsel uyarılma oranı Aralık, Ocak ve Şubat aylarında hızlı bir artış gösterdi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında cinsel uyarılma oranı daha düşüktü.

Romantik bir ilişkisi olan erkeklerde de aynı durum gözlendi. Onlar da partnerlerini yaza oranla kışın daha seksi buldu.

Harvard Üniversitesi’nde Psikiyatrist Dr Justin J LeMiller bu sonucu birkaç teoriye bağladı. İlki, erkeklerin yazın plajlarda gördüğü bikini ve mayo imgeleriyle seksüel arzularını normalleştirmesi. Kışın ise cilt daha az göründüğü için erkeklerin cinsel uyarılma oranı artabilir.

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İkinci teori de erkeklerin hormon düzeyindeki mevsimsel dalgalanmalar.

Başka bir araştırmaya göre de, soğuk havalarda spermin kalitesi artıyor. Bu da doğum sayısında artışa sebep oluyor.

Kaynak: Dailymail

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