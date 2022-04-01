Hava Sıcaklıkları Artıyor

Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs’ın önümüzdeki hafta boyunca genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını belirtti.
02-08 Nisan tarihlerinde havanın az ve parçalı bulutlu olacağı, sıcaklığın iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 ºC dolaylarında seyredeceği kaydedildi.
Rüzgarınsa genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, pazar günü ise Güney ve Batı yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak eseceği bildirildi.
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