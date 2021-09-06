Hava Sıcaklıkları Düşüyor…Yarın ve Çarşamba Günü Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın ve çarşamba günü yağmur beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, yarından itibaren bir hafta boyunca bölgenin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli diğer günlerde ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı belirtildi.

Havanın yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba günü açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 33 – 36 ve sahillerde 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.