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Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 43, sahillerde ise 38 derece dolaylarında olacak

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Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 43, sahillerde ise 38 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 43, sahillerde ise 38 derece dolaylarında olacak

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık geçecek..

Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 43, sahillerde ise 38 derece dolaylarında olacak..

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