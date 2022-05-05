Hava Sporları Federasyonu Çalışanları Başbakanlık önünde araçlı eylem gerçekleştirecek

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN )üyeleri olan, Hava Sporları Federasyonu Çalışanları ile 06.05.2022 Cuma günü (yarın) saat 10:00’da Başbakanlık önünde araçlı eylem gerçekleştirecektir.

İşte açıklama;

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN )üyeleri olan, Hava Sporları Federasyonu Çalışanları ile 06.05.2022 Cuma günü (yarın) saat 10:00’da Başbakanlık önünde araçlı eylem gerçekleştirecektir.

4 aydır maaşlarını alamayan, 18 aydan bu yana yatırımları yapılmayarak büyük mağduriyet yaşayan Hava Sporları Federasyonu personeline destek olmak amacıyla tüm sendikaları, sivil toplum örgütlerini ve siyasi partileri yarın ki eylemde birlikte ses vermeye davet ederiz.