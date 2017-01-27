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“Hava süratle soğuyor, yarın da oldukça soğuk olacak”

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“Hava süratle soğuyor, yarın da oldukça soğuk olacak”
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı olduğunu söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Buran, Selvili Tepe’de hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğünü belirterek, “Bu saatten sonra yüksek kesimlerde kar bekliyoruz” dedi.

“HAVA SÜRATLE SOĞUYOR, YARIN DA OLDUKÇA SOĞUK OLACAK”

Ülkenin, üst atmosferdeki soğuk havanın etkisinde olduğunu söyleyen ve “Hava süratle soğuyor, yarın da oldukça soğuk olacak” diyen Buran, şunları kaydetti:

“Bugün akşam saatlerine kadar iç kesimlere karla karışık yağmur ya da kısa süreli kar yağma olasılığı var. Özellikle de dağa yakın yerleşim yerlerine...

Hava sıcaklığı bugün iç kesimlerde 6 ile 7, yarın 7 ile 10 derece olacak. Diğer günlerde sıcaklık 11 ile 14 dolaylarında seyredecek.”

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