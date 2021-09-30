Hava tabancasıyla korkuttu, tutuklandı

Hamitköy’de, tartışma yaşadığı T.A. ve Ö.A.’yi tasarrufunda bulundurduğu tescil edilmemiş hava tabancasıyla korkutan S.Ö. (E-45) tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda bahse konu silah, şarjörü ve S.Ö.’nün tasarrufunda bulunan 22 saçmaya emare olarak el konuldu.



Polis tarafından S.Ö.’nün ikametgahında yapılan aramada ise, 5 hava tabancasına ait gaz tüpü ve 501 adet hava tabancası saçması bulunarak, emare olarak alındı.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



