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Hava taksisi Nexus, 560 km mesafeyi 1 saatte gidebiliyor (VIDEO HABER)

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Bell Nexus, uçak ve helikopter yeteneklerini birleştiren bir hava aracı olarak karşımıza çıkıyor. Dikey iniş-kalkış yapabilen araç hibrit sistemle çalışıyor. 560 km mesafeyi 1 saatte gidebiliyor
Hava taksisi Nexus, 560 km mesafeyi 1 saatte gidebiliyor (VIDEO HABER)

Dünyaca ünlü helikopter üreticisi Bell, havacılık sektörünün gelecekte evrileceği noktayı gözler önüne seren yeni ürünü Bell Nexus’u tanıttı.

Donanım Haber‘in aktardığı habere göre, Hava taksi olarak lanse edilen ve dikey iniş-kalkış gerçekleştirebilen Bell, Nexus’un bire bir boyutlardaki prototipi ilk kez CES 2019’da sergilendi.

Üzerinde 6 farklı pervane bulunan Bell Nexus’un tüm becerisi dikey iniş-kalkış gerçekleştirmek değil. Zira bunu tüm helikopterler yapabiliyor. Bell Nexus ise helikopter ve uçakların becerilerini aynı potada eritmeyi başaran melez bir hava aracı olarak karşımıza çıkıyor. Nexus’un kendi ekseni etrafında dönebilen pervaneleri iniş ve kalkış esnasında yere paralel konuma geliyor. Havalandıktan sonra ise dikey konuma gelerek Bell Nexus’un bir uçak gibi hızlı hareket etmesini sağlıyor.

560 km mesafe 1 saat sürecek

Fütüristik tasarımıyla fuardaki pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başaran Bell Nexus’un içerisinde 5 koltuk bulunuyor. Bunlardan dördü yolculara bir tanesi de Nexus’u yöneten pilota ait. Elektrikten de güç alan hibrit bir sistemle çalışan araç bu sayede sıradan helikopterlere göre çok daha sessiz ve verimli çalışıyor. Boyutları sayesinde helikopter pistlerini kullanması mümkün olan Bell Nexus, içerisindeki 5 yolcuyu 560 km mesafeye kadar taşıyabiliyor. Üstelik bu mesafenin sadece 1 saat süreceği söyleniyor.

Bell, hava taksinin geliştirme sürecinde Safran, EPS, Thales, Moog ve Garmin gibi şirketlerle iş birliği içerisinde çalışıyor. Uçuş güvenliğinin ön planda tutulduğu araçta fly by wire adı verilen sistem bulunuyor. Bu sistem, aracın pilottan bağımsız bilgisayar kontrollü bir yapay zekaya sahip olmasını sağlıyor.

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