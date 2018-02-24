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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanlığı’na Kapısız seçildi

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanlığı’na Kapısız seçildi
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanlığı’na Kapısız seçildi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nda (HTKS) bugün yapılan “IV. Olağan Genel Kurulu”nda başkanlığa Cem Kapısız seçildi. 

Sendikadan yapılan açıklamaya göre yeni seçilen Yönetim ve Denetleme kurulları ilk toplantısını yaparak, başkan ve görevli sekreterleri belirledi. 

Açıklamaya göre, görev dağılımı şöyle oldu:


“Sendika Başkanı Cem Kapısız, Genel Sekreter İrfan Derleyen, Mali Sekreter Yılmaz Çeliker, Örgütlenme Sekreteri Kürşat Hüdaverdioğlu, Eğitim Sekreteri Cafer Elgin, Basın ve Yayın Sekreteri   Ali Rüzgar, Sosyal İşler Sekreteri Kemal Aldağ”

Enver Borucu ve Saadettin Arslan’ın  görev yaptığı Denetleme Kurulu Başkanlığına Buket Adahan getirildi.

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