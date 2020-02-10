Hava trafik kontrolörü: Kaza yapan uçağın pas geçeceğini düşündük

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı uçak kazasına ışık tutacak en önemli tanık olarak öne çıkan hava trafik kontrolörünün ifadesine ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, kontrolör, kaza yapan uçağın pilotlarına, rüzgarın şiddeti ve yağmur hakkında bilgi verdiğini, daha önceki iki uçağın pas geçtiğini belirttiğini aktardı. Kontrolör, “Bu veriler, tespitler ve bilgiler ışığında kaza yapan uçağın da pas geçeceğini düşündük” dedi.

Pilot görevine dönemeyebilir

Öte yandan, uçaktan ağır yaralı olarak kutulan pilotun tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Kaptan Pilot Mahmut Aslan’ın, sağlık nedeniyle yeniden görevine dönemeyebileceği belirtiliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda geçen hafta yaşanan kazada, Pegasus Havayolları’na ait bir uçak kırıma uğradı. 177 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan uçak, 25-30 metre yüksekten düştü ve üçe bölündü. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi yaralandı.